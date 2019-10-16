Бойовики на Донбасі привели свої сили у повну боєготовність, - розвідка

Ілюстративне фото (dnr-news.com)

Розвідка повідомила про початок тактичних навчань російських окупаційних військ

Командування російських окупаційних військ на Донбасі підтримує високий рівень бойової готовності. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони, посилаючись на дані Головного управління розвідки Міноборони.

Як зазначається, 14 жовтня на полігонах "Південний" (Донецька обл.) та "Центральний" (Луганська обл.) одночасно розпочались тактичні навчання російських окупаційних військ. Залучені до навчань підрозділи противника приведено у бойову готовність "Повна".

"Контроль за проведенням навчань здійснюється комісією Південного військового округу ЗС РФ (Штаб округу знаходиться у Ростові-на-Дону, РФ)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що головною умовою розведення сил на Донбасі є дотримання режиму тиші протягом 7 днів.

Крім того, вчора, на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків загинули двоє українських військових, серед яких жінка.

РБК-Україна писало, що 14 жовтня Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки на Донбас ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення Операції об'єднаних сил.