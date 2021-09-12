Бойовики посилили обстріли на Донбасі, в лавах ООС втрати: двоє загиблих, 10 поранених

11 вересня збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 14 разів.

У напрямку Новогнатівки російські найманці обстрілювали наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем 122-го калібру. Вони обстріляли цивільну інфраструктуру Новогнатівки, в результаті чого були пошкоджені приватна будівля і прилегла територія.

"Постраждалих серед місцевого населення немає", - зазначили у штабі.

Крім того, ворог здійснив численні обстріли в районі Верхньоторецька з артилерії 122-го калібру.

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Старогнатівки бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Талаківки та Нью-Йорка російські найманці вели прицільний вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Також зазначається, що в районі населеного пункту Нью-Йорк окупанти скинули міни 82-го калібру за допомогою безпілотного літального апарату.

У районі Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем та міномети 120 калібру. З гранатометів різних систем і стрілецької зброї бойовики обстріляли Водяне на Приазов'ї.

Позиції ООС біля Новоолександрівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів.

Також у Донецькій області зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті масових обстрілів, українські військові зазнали втрат.

"Двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, дев'ять - отримали поранення, ще один - бойове травмування. Стан здоров'я трьох захисників - середньої тяжкості, інших - задовільний", - йдеться в повідомленні.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

Також про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.