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Бойовики обстріляли Новогнатівку з артилерії і потрапили в будинок

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Україна, Неділя 12 вересня 2021 01:37
Бойовики обстріляли Новогнатівку з артилерії і потрапили в будинок Фото: бойовики обстріляли Новогнатівку з артилерії (facebook.com/pressjfo.news/)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі посилили обстріли і грубо порушують режим припинення вогню. Вони обстріляли Новогнатівку з артилерії, в результаті чого був пошкоджений будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів із застосуванням забороненого озброєння.

Бойовики обстріляли Новогнатівку з артилерії і потрапили в будинок

11 вересня окупанти обстріляли Новогнатівку з артилерії, в результаті снаряди прилетіли в приватний будинок.

Бойовики обстріляли Новогнатівку з артилерії і потрапили в будинок

"11 вересня, з боку позицій збройних формувань РФ, що дислокуються в районі населеного пункту Докучаєвськ, був здійснений обстріл села Новогнатівки із застосуванням ствольної артилерії 122-го калібру. В результаті обстрілу зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури (приватної будівлі), та розриви на прилеглій території", - йдеться в повідомленні.

Бойовики обстріляли Новогнатівку з артилерії і потрапили в будинок

В результаті обстрілу мирні жителі не постраждали, проте на опублікованих фотографіях видно уламки будівлі в результаті обстрілу.

Українська сторона СЦКК передала дані про обстріл в ОБСЄ.

Нагадаємо, що в результаті обстрілів 11 вересня, один український боєць загинув. Він отримав поранення, не сумісні з життям.

Також повідомлялося, що в результаті обстрілів окупантів ще 10 бійців отримали поранення.

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