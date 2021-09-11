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Один загиблий та 10 поранених: бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі

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Донбас, Субота 11 вересня 2021 17:44
Один загиблий та 10 поранених: бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі Фото: один військовий загинув та 10 поранені внаслідок ворожого обстрілу (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 вересня бойовики 10 порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще 10 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм в районі населеного пункту Новогнатівка, а також двічі - поблизу Верньоторецького.

Крім цього, біля Золотого-4 окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Також збройні формування РФ застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки.

Поблизу Талаківки окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Між тим російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк, а також здійснили обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Донбасі зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів з перетином лінії розмежування.

Вказано, що в результаті ворожого вогню один наш військовослужбовець дістав поранення несумісне з життям.

Також восьмеро наших захисників дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоє - бойові травмування.

Відомо, що після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я трьох захисників - середньої тяжкості, інших - задовільний.

На обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила ОБСЄ.

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