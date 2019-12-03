Бойовики на ділянках розведення на Донбасі використовують пов'язки СЦКК

На ділянках розведення сил і засобів на Донбасі бойовики патрулюють територію із пов'язками Спільного центру з контролю та координації, членами якого вони не є. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 2 грудня.

Зазначається, що бойовиків із такими пов'язками бачили 30 листопада та 1 грудня на блокпосту збройних формувань на південному краї ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

Також 1 грудня за межами ділянки розведення в районі Золотого спостерігачі продовжували фіксувати присутність співробітників поліції та Національної гвардії, які патрулювали райони, що розташовані північніше ділянки розведення.

Зазначимо, що Росія покинула СЦКК ще у 2017 році. Тоді, 18 грудня, міністерство закордонних справ Росії заявило про відкликання російських представників Спільного центру з контролю і координації припинення вогню.

Нагадаємо, 30 листопада Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі зафіксувала на Донбасі 82 вибухи.

Днем раніше, 29 листопада СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях.