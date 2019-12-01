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СММ ОБСЄ нарахувала 82 вибухи на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     01.12.2019 - 05:09
СММ ОБСЄ нарахувала 82 вибухи на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/osce)

Спостерігачі зафіксували 30 вибухів у Донецькій області і 52 - у Луганській

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) 30 листопада зафіксувала на Донбасі 82 вибухи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденний звіт на сайті організації.

У Донецькій області спостерігачі зафіксували 30 вибухів. Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і захід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), а також на південь і південний захід від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька).

У Луганській області місія зафіксувала 52 вибухи. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід і південний схід від н. п. Золоте-4 (підконтрольний урядові, 59 км на захід від Луганська).

Нагадаємо, 29 листопада СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях.

Також РБК-Україна повідомляло, що 29 листопада на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) Держслужба з надзвичайних ситуацій України провела технічне обстеження ділянок місцевості по обидві сторони від дороги. Зазначимо, що КПВВ відвідала делегація Словаччини на чолі з головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької республіки Мирославом Лайчаком.

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