Бойовики знову порушили "тишу" на Донбасі

З початку доби, 8 жовтня, збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню. В одному з випадків бойовики застосували заборонені Мінськими угодами озброєння.

"За поточну добу зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, з них один із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь", - йдеться в заяві ООС.

Біля населеного пункту Золоте-4 бойовики обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Троїцького окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля селищ Майорський та Причепилівка противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Красногорівки російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові та автоматичні гранатомети.

Поблизу Кримського проросійські найманці вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення. Його евакуювали до медзакладу. Стан військовослужбовця - важкий.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.