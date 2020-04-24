Бойовики тричі обстрілювали українські позиції на Донбасі, є поранений

Сьогодні, 24 квітня, бойовики вже тричі порушили режим "тиші" на Донбасі у результаті чого один український військовий отримав порання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, від початку поточної доби ворог тричі порушував режим "тиші" на лінії бойового зіткнення. Так, бойовики двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів. Зранку протягом години, від Золотого-5 з мінометів 120-го калібру окупанти випустили 20 мін по українських позиціях Оріхового. Також з напрямку від окупованого села Соснівське, ворог випустив 23 міни 82-го калібру по захисниках Павлополя.

Крім того, окупанти від Саханки порушили режим тиші з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння поблизу Лебединського.

Як зазначається, у результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав осколкове поранення. Його евакуйовано до медичного закладу. Наразі його стан здоров’я - задовільний.

Нагадаємо, сьогодні бойовики на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранення отримав один український захисник.