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Бойовики за добу п'ять разів порушили перемир'я, сьогодні на Донбасі тихо

Донбас, Четвер 07 січня 2021 08:14
Бойовики за добу п'ять разів порушили перемир'я, сьогодні на Донбасі тихо
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовики на Донбасі за минулу добу, 6 січня, п'ять разів порушили режим припинення вогню. Сьогодні ж зранку дотримується тиша.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що вчора в районі Водяного на Приазовському напрямку противник кілька разів відкривав вогонь з 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета. Також вогнева активність була помічена і недалеко від населеного пункту Опитне.

"Тут противник здійснив кілька неточних пострілів у бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового - зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона поінформувала представників ОБСЄ про порушення, військові відкривали вогонь у відповідь.

"З початку поточної доби, 7 січня, спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначили в прес-центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Луганську стався вибух у будинку одного з ватажків так званої "ЛНР" Яна Лещенка.

Також повідомлялося, що в Донецькій області п'ять населених пунктів залишаються без води після пориву на водогоні.

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