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Боевики за сутки пять раз нарушили перемирие, сегодня на Донбассе тихо

Донбасс, Четверг 07 января 2021 08:14
Боевики за сутки пять раз нарушили перемирие, сегодня на Донбассе тихо
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики на Донбассе за минувшие сутки, 6 января, пять раз нарушили режим прекращения огня. Сегодня же с утра соблюдается тишина.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что вчера в районе Водяного на Приазовском направлении противник несколько раз открывал огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также огневая активность была замечена и недалеко от населенного пункта Опытное.

"Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Гнутово - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях, военные открывали ответный огонь.

"С начала текущих суток, 7 января, наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отметили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей так называемой "ЛНР" Яна Лещенко.

Также сообщалось, что в Донецкой области пять населенных пунктов остаются без воды после порыва на водопроводе.

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