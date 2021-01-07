Боевики за сутки пять раз нарушили перемирие, сегодня на Донбассе тихо

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Пророссийские боевики на Донбассе за минувшие сутки, 6 января, пять раз нарушили режим прекращения огня. Сегодня же с утра соблюдается тишина.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что вчера в районе Водяного на Приазовском направлении противник несколько раз открывал огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также огневая активность была замечена и недалеко от населенного пункта Опытное.

"Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Гнутово - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях, военные открывали ответный огонь.

"С начала текущих суток, 7 января, наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отметили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей так называемой "ЛНР" Яна Лещенко.

Также сообщалось, что в Донецкой области пять населенных пунктов остаются без воды после порыва на водопроводе.