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В Луганську стався вибух у будинку, де живе командир бойовиків "ЛНР"

Луганськ, Середа 06 січня 2021 15:20
В Луганську стався вибух у будинку, де живе командир бойовиків "ЛНР"
Фото: місце вибуху (twitter com hochu_dodomu)
Автор: Анастасия Рокитна

В непідконтрольному Луганську в житловому будинку стався вибух. В цьому будинку живе командир бойовиків "ЛНР" Ян Лещенко.

Про це повідомляє видання "Новини Донбасу".

В результаті події постраждала квартира, в ній вибиті вікна. Осколки і частини знаходилися всередині речей розлетілися на десятки метрів навколо п'ятиповерхівки.

Як повідомляється, в цьому будинку проживає командир бойовиків Ян Лещенко. Район події оточено співробітниками поліції" і "комендатури".

Нагадаємо, ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко загинув 31 серпня 2018 року в результаті вибуху в одному з кафе в центрі окупованого Донецька.

В СБУ заявляли, що вбивство Захарченко могло стати результатом внутрішніх "розборок" або зачистки з російської сторони; офіційний Київ стверджував, що Україна була зацікавлена в тому, щоб Захарченко був живий.

Як повідомляло РБК-Україна, СБУ затримала колишнього силовика, якого бойовики звинуватили у вбивстві Захарченка.

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Новини України Надзвичайні події ВибухЛуганськбойовики

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