Бойовики за добу 4 рази обстріляли українських військових

Внаслідок обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець ООС не постраждав

Боевики за день, 4 февраля, 4 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, в том числе 2 раза боевики применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военнослужащих из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта хутор Свободный", - говорится в сообщении.

Сообщается, что дважды враг обстрелял украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Новолуганское.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов вблизи поселка Опытное", - добавили в пресс-центре ООС.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий вчера, 3 февраля, не пострадал ни один украинский военный.

Ранее сообщалось, что боец 79 десантно-штурмовой бригады Николай Гриненко, который исчез на Донбассе 23 января, попал в плен к боевикам. По заявлению украинской стороны, на военнослужащего в плену осуществлялся "колоссальное психологическое давление".