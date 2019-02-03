Зниклий боєць 79 десантно-штурмової бригади опинився в полоні бойовиків

Ілюстративне фото (79 бригада)

Бойовики надіслали відео зі зверненням полоненого українського військового

Боєць 79 десантно-штурмової бригади Збройних сил України, який зник на Донбасі 23 січня, потрапив у полон до бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби бригади Facebook.

За даними прес-служби, російсько-окупаційні війська виклали відео, де записали звернення полоненого українського військовослужбовця Миколи Гриненка.

"Ми відзначаємо, що все сказане Миколою Гриненко на камеру окупантів, є підготовленим, сфабрикованими та срежиссированым кремлівською пропагандою відео у "Донецьких підвалах", - сказано в повідомленні 79-ї бригади.

Як заявляють українські військові, на військовослужбовця здійснювався "колосальний психологічний тиск".

"Вживаються всі заходи на всіх рівнях для повернення нашого військовослужбовця додому", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі в районі Павлополя в середу, 23 січня, пропав розвідник 79 десантно-штурмової бригади Миколаєва.