Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

Ілюстративне фото (pressjfo.news)

Бойовики вчора дев'ять разів порушили режим припинення вогню

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 3 лютого не постраждав жоден український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню в районі населених пунктів Павлопіль, Новоселівка, Вільний, Новотошківське, Луганське, Зайцеве, Золоте-4, Кримське.

"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 3 лютого ліквідовано трьох бойовиків, з ранку противник вогонь не відкривав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що боєць 79 десантно-штурмової бригади Микола Гриненко, який зник на Донбасі 23 січня, потрапив у полон до бойовиків. За заявою української сторони, на військовослужбовця в полоні здійснювався "колосальний психологічний тиск".

Раніше також стало відомо, що на Донбасі місцевий житель намагався вивезти вибухівку з окупованих територій.