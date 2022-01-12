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Бойовики стріляли по позиціях ООС поблизу Причепилівки

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 12 січня, збройні формування Росії один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріл.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися колишніми", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної російської агресії.

Нагадаємо, 11 січня бойовики стріляли в бік Новотошківського. В результаті обстрілу загинув військовий.

Крім того, 10 січня бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті підриву на міні загинули двоє українських військових.

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