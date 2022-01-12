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Боевики стреляли по позициям ООС вблизи Причепиловки

Автор: Валерия Полищук

В среду, 12 января, вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Причепиловки российско-оккупационные войска совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрел.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, 11 января боевики стреляли в сторону Новотошковского. В результате обстрела погиб военный.

Кроме того, 10 января боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате подрыва на мине погибли двое украинских военных.

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ДонбассООС