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Бойовики сьогодні 5 разів порушували тишу на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 18:10
Бойовики сьогодні 5 разів порушували тишу на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

Українські військові придушували ворожу агресію вогнем у відповідь

З початку 29 травня на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

За даними штабу сьогодні під ворожий обстріл потрапляли позиції український військових в районі Богданівки, Невельського, Старогнатівки, Лебединського та Кримського. На ділянках розведення сил режим тиші дотримувався.

Окупаційні сили відкривали вогонь з підствольних та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

Щоб припинити активність бойовиків, підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем з наявної зброї. Втрати окупантів зараз уточнюються.

Нагадаємо, вчора українські військові ліквідували чотирьох проросійських бойовиків та знищили міномет противника.

Також РБК-Україна писало, що померлого командира 1-ї танкової бригади Юрія Межакова нагородили орденом.

Крім того, нещодавно підрозділи ООС на Донбасі збили російський безпілотник, який підняли у повітря окупаційні сили.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
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