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Ситуація на Донбасі загострилася: поранені троє українських військових

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Субота 28 серпня 2021 15:09
Ситуація на Донбасі загострилася: поранені троє українських військових Фото: на Донбасі поранені троє українських військових (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 28 серпня, збройні формування Російської Федерації активізувалися та здійснюють обстріл позицій українських захисників. В результаті поранення отримали троє військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Військові отримали осколкові поранення.

"Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, що змусило ворога припинити вогневу активність.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного пораненого військовослужбовця на Донбасі.

Також УЗ сьогодні повідомила про обстріл поїзда, і що на Донбасі через це обмежили рух поїздів.

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