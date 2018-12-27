На Донбасі істотно зріс потік через пункти пропуску

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

За добу пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 40 тисяч осіб

Протягом 26 грудня на Донбасі істотно зріс потік через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні всі контрольні пункти в'їзду-виїзду відкрилися за графіком зимового періоду і працюють у штатному режимі. За минулу добу відзначається істотне зростання потоку порівняно з 25 грудня. Зокрема КПВВ перетнули 40,1 тис. осіб і 5,4 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 9160 осіб і 1130 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 9650 осіб і 1625 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8975 осіб і 1630 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4680 осіб та 1030 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10570 осіб.

Вранці в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/60; "Мар'їнка" - 60/35; "Новотроїцьке" - 50/70; "Гнутове" - 50/30.

Нагадаємо, раніше в штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що на Донбасі за добу немає втрат серед українських військових.