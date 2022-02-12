Бойовики скидали міни і обстрілювали позиції українських військових: один боєць поранений

Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі за минулу добу, 11 лютого. В результаті обстрілів окупантів один український боєць отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У районі Мар'їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

У напрямку Невельського вони двічі відкривав вогонь по позиціях українських військових зі стрілецької зброї.

У районі Пісків ворог двічі обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У бік Широкиного російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Стрілецьку зброю окупанти використовували і в районі Водяного.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - уточнили в штабі ООС.

Також зафіксовано ще одне порушення режиму припинення вогню станом на сьогоднішній ранок, 12 лютого. У районі Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У штабі ООС уточнюють, що українські захисники вели вогонь у відповідь по окупантам, не застосовуючи озброєння, забороненого "Мінськом".