Бойовики шість разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі, поранено військового

У четвер, 10 червня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушували режим припинення режиму вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій український військовий отримав поранення .

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу шумів. Окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Недалеко від населеного пункту Новгородське бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі селища Причепилівка російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також ворожі обстріли зафіксували поблизу Водяного. Бойовики двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

А поблизу Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.