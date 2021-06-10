В результаті обстрілу українських позицій на Донбасі один військовий отримав поранення
Сьогодні, 10 червня, бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових. В результаті один український військовий отримав поранення.
Про це повідомила прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.
"В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав кульове поранення", - наголошується в повідомленні.
Його стан оцінюється як середньої тяжкості. Військовий оперативно спрямований в медустанову, де йому надають допомогу.
На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Обстріл позицій ООС стався в районі населеного пункту Староігнатовка.
"Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - уточнили в оперативно-тактичному угрупованні.
Нагадаємо, за минулої доби, 9 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації тричі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Відзначимо, за минулу добу, 8 червня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.
Як повідомляло РБК-Україна, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 76 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.