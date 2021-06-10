ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В результаті обстрілу українських позицій на Донбасі один військовий отримав поранення

Новость на русском →
Донбас, Четвер 10 червня 2021 16:33
В результаті обстрілу українських позицій на Донбасі один військовий отримав поранення Фото: в результаті обстрілу на Донбасі поранений український військовий (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 10 червня, бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових. В результаті один український військовий отримав поранення.

Про це повідомила прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

"В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав кульове поранення", - наголошується в повідомленні.

Його стан оцінюється як середньої тяжкості. Військовий оперативно спрямований в медустанову, де йому надають допомогу.

На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Обстріл позицій ООС стався в районі населеного пункту Староігнатовка.

"Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - уточнили в оперативно-тактичному угрупованні.

Нагадаємо, за минулої доби, 9 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації тричі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Відзначимо, за минулу добу, 8 червня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Як повідомляло РБК-Україна, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 76 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
DAILY
Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна