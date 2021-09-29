Бойовики сьогодні вже двічі відкрили вогонь по українським військовим: де стріляли
Протягом поточної доби, 29 вересня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Жодний український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.
В районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь по позиціям українських військових з ручних протитанкових та підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Крім того, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Піски, застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил за поточну добу немає.
На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.
Нагадаємо, за добу, 28 вересня, російські найманці на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню. Двоє бійців ЗСУ отримали поранення.