Боевики сегодня уже дважды открыли огонь по украинским военным: где стреляли
В течение текущих суток, 29 сентября, боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь по позициям украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пески, применяя ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за текущие сутки нет.
На вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность.
Напомним, за сутки, 28 сентября, российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня. Двое бойцов ВСУ получили ранения.