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На Донбасі вранці поранили українського військового

Новини » Надзвичайні події     22.12.2019 - 13:08
На Донбасі вранці поранили українського військового
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Пораненого військовослужбовця доправили до шпиталю

З початку поточної доби, 22 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, російсько-окупаційні війська вже 2 рази порушили режим припинення вогню. Бойовики після 6-ї години ранку зі стрілецької зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі Пісків. Пізніше окупанти з гранатометів та стрілецького озброєння стріляли по українським військовим поблизу Кримського.

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил. Пораненого воїна було госпіталізовано до мобільного шпиталю.

"Підрозділи Об’єднаних сил щохвилини перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, минулої доби, 21 грудня, незаконні збройні формування Російської Федерації 6 разів відкривали вогонь по українським позиціям, всупереч режиму припинення вогню на Донбасі. При цьому окупанти застосували заборонені мінськими угодами міномети 120-го калібру. Вчора жоден український воїн не постраждав.

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