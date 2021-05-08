За добу бойовики 11 разів порушили "тишу" на Донбасі. Застосовували дистанційне мінування
Протягом минулої доби, 7 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Про це повідомили у прес-центрі ООС.
Так, бойовики тричі відкривали вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Новгородського окупанти здійснили обстріл з мінометів 120 калібру.
З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки – ще й з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного – ще й з підствольних гранатометів.
У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Станом на 7 годину ранку 8 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру та мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь по нашим позиціям зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, за добу, 6 травня, бойовики 16 раз порушували режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових загинули, ще один поранений.
Як писало РБК-Україна, 6 травня на Донбасі загинув військовослужбовець з Житомирської області.