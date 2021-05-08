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За добу бойовики 11 разів порушили "тишу" на Донбасі. Застосовували дистанційне мінування

Новость на русском → Субота 08 травня 2021 08:16
За добу бойовики 11 разів порушили "тишу" на Донбасі. Застосовували дистанційне мінування Фото: бойовики 11 разів порушили перемир'я (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 7 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, бойовики тричі відкривали вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського окупанти здійснили обстріл з мінометів 120 калібру.

З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки – ще й з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного – ще й з підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Станом на 7 годину ранку 8 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру та мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь по нашим позиціям зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, за добу, 6 травня, бойовики 16 раз порушували режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових загинули, ще один поранений.

Як писало РБК-Україна, 6 травня на Донбасі загинув військовослужбовець з Житомирської області.

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