Бойовики шість разів за день не пропустили ОБСЄ через свої блокпости на Донбасі

Бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати роботі спостерігачів з організації з безпеки і співробітництва в Європі. Вони не пропускали патруль місії через свої блокпости на окупованій території, при цьому в деяких випадках причину заборони не назвали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ від 22 липня.

За інформацією ОБСЄ, бойовики 6 разів не пропустили патруль через блокпости та 1 раз затримали спостерігачів. При цьому мотивували свої дії окупанти "проведенням навчань", а в деяких випадках причину взагалі не назвали.

На блокпості біля Олександрівського член збройних формувань заборонив патрулю проїзд у бік Маркіно, пославшись на"проведення навчань в даному районі". При цьому спостерігачі ОБСЄ бачили, як блокпост перетинали цивільні особи і автомобілі.

У Новоазовську на блокпості 2 явно озброєних члена збройних формувань заборонили патрулю проїзд в населений пункт, не озвучивши причин. Хоча спостерігачі бачили, як блокпост перетинали цивільні особи і

автомобіль.

У районі Щербака 2 явно озброєних члена збройних формувань заборонили патрулю проїзд в Ковське, пославшись на "проведення навчань в даному районі". Перебуваючи на блокпості, спостерігачі бачили, як його перетинали цивільні особи і автомобілі.

Біля Приморського явно озброєний член збройних формувань заборонив патрулю проїзд на захід в Набережне, не називаючи на те причин. При цьому спостерігачі бачили, що для інших осіб і автомобілів рух не обмежували.

У районі Шевченка сталася та ж історія - озброєний бойовик заборонив патрулю проїзд в Миколаївку. Послався на "проведення розмінування та інженерних робіт", при цьому інших пішоходів і транспорт ця заборона не торкнулася.

А на блокпості біля Новоазовська 2 явно озброєних члена збройних

формувань пропустили патруль у напрямку кордону з Російською Федерацією тільки після 20-хвилинної затримки.