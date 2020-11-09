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Бойовики розстріляли 11 осіб в районі Багдада

Автор: Артур Родивилов

Недалеко від аеропорту Багдада бойовики терористичної організації "Ісламська держава" напали на спостережний пуснкт шиїтського народного ополчення Іраку "аль-Хашд аш-Шаабі". 11 людей загинули.

Про напад повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією агентства, серед загиблих є місцеві жителі. Вісім осіб були госпіталізовані.

Напад стався в районі міста Аль-Радхванія, розташованому у 22 км від аеропорту іракської столиці.

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Терористи, під'їхавши до спостережного пункту на чотирьох машинах, закидали його гранатами і відкрили по ньому вогонь з автоматів. Поліція почала пошук нападників.

"Аль-Хашд аш-Шаабі" було створено в Іраку у 2014 році з десятків різних шиїтських збройних загонів для боротьби проти ІД. З того часу ополчення фактично стало найвпливовішою структурою всередині Іраку, що впливає, в тому числі й на розклад політичних сил в країні.

Нагадаємо, в Туреччині правоохоронці затримали одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава".

Також раніше РБК-Україна писало, що члена терористичної організації "Ісламська держава" затримали в Житомирі.

Крім того, Україна екстрадувала в Грузію одного з ключових керівників терористичного угруповання "Ісламська держава"

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