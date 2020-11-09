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Боевики расстреляли 11 человек в районе Багдада

Автор: Артур Родивилов

Недалеко от аэропорта Багдада боевики террористической организации "Исламское государство" напали на наблюдательный пост шиитского народного ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". 11 человек погибли.

О нападении сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, среди погибших есть местные жители. Восемь человек были госпитализированы.

Нападение произошло в районе города Аль-Радхвания, расположенном в 22 км от аэропорта иракской столицы.

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Террористы, подъехав к наблюдательному посту на четырех машинах, закидали его гранатами и открыли по нему огонь из автоматов. Полиция начала поиск нападавших.

"Аль-Хашд аш-Шааби" было создано в Ираке в 2014 году из десятков различных шиитских вооруженных отрядов для борьбы против ИГ. С тех пор ополчение фактически стало самой влиятельной структурой внутри Ирака, влияющей, в том числе и на расклад политических сил в стране.

Напомним, в Турции правоохранители задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".

Также ранее РБК-Украина писало, что члена террористической организации "Исламское государство" задержали в Житомире.

Кроме того, Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство"

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