Бойовики розширили повітряну розвідку в українському тилу, - ГУР

Проросійські бойовики на Донбасі розширили повітряну розвідку в українському тилу. Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Зокрема, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування російських окупаційних військ посилило заходи щодо провокації загострення ситуації уздовж лінії зіткнення.

"Супротивником розширюються масштаби ведення повітряної розвідки з використанням БПЛА, в тому числі в оперативно-тактичній глибині нашої оборони. При цьому, збільшено інтенсивність тренувань підрозділів противника з виходом їх на передову і зросла кількість провокаційних і хаотичних обстрілів у бік позицій Об'єднаних сил", - додав Мотузяник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комісія Європейського союзу вивчить можливість заборони на в'їзд до ЄС жителів окупованих територій Донбасу з російськими паспортами.

Раніше стало відомо, що перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко йде з посади уповноваженого з мирного врегулювання та представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську.