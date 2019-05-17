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Бойовики обстріляли житлові райони Золотого

Новини » Надзвичайні події    17.05.2019 - 11:44
Бойовики обстріляли житлові райони Золотого
Фото (mvs.gov.ua)

Снаряд влучив у житловий будинок

Бойовики так званої "Луганської народної республіки" сьогодні вранці , 17 травня, обстріляли населений пункт Золоте Попаснянського району, снаряд влучив у житловий будинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

За словами голови Національної поліції України Сергія Князєва, цей обстріл став ще одним нагадуванням для тих, хто думає, що війна закінчилася, і терористи не стріляють по домівках наших людей".

"О 07:30 приліт реактивного снаряду в жилий будинок у місті Золоте Попаснянського району на Луганщині. Родині, яка мешкає в цьому будинку, дивом пощастило: в момент обстрілу чоловік і дружина були у дворі. В цьому місті зараз мешкає майже 10 тисяч людей, у яких так починається ранок. Поліцейські на місці. Виконують свою роботу: рятують людей, розбирають завали", - повідомив Князєв.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Головного управління та Попаснянського відділу поліції разом з вибухотехніками. Правоохоронці документують факт обстрілу і встановлюють, з якого виду озброєння був здійснений обстріл.

Нагадаємо, за минулу добу 16 травня проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілу загинув український військовий і ще один отримав поранення.

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