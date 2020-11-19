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Бойовики вночі відкривали вогонь поблизу Мар'їнки

Донбас, Четвер 19 листопада 2020 07:26
Бойовики вночі відкривали вогонь поблизу Мар'їнки
Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Упродовж минулої доби, 18 листопада, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. В районі населеного пункту Мар’їнка бойовики застосували стрілецьку зброю.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку поточної доби, 19 листопада, порушень умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

РБК-Україна писало, що 16 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український десантник. Обставини загибелі з'ясовуються.

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