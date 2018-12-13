ЄС виділив 4 млн євро на допомогу Донбасу

Фото: прапор Євросоюзу (twitter.com/EU/Commission)

Фінансування направлено на допомогу найбільш вразливим верствам населення, які перебувають на непідконтрольних уряду територіях

Євросоюз виділив 4 млн євро на надання гуманітарної допомоги населенню сходу України у зв'язку з настанням зимового сезону. Про це заявив комісар гуманітарної допомоги і управління кризами Крістос Стилианидес, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ЄС.

Як повідомляється, це збільшує гуманітарну допомогу ЄС в Україні до 116 млн євро з 2014 року.

"Цивільне населення на сході України продовжує страждати після чотирьох років конфлікту. Європейський Союз продовжує пітримувати тих, хто цього потребує , де б вони не знаходилися. Це наш гуманітарний і моральний обов'язок. Нове фінансування дозволить нам надавати допомогу неконтрольованим урядом районам , де гуманітарна ситуація залишається дуже складною", - сказав Стилианидес.

Зазначимо, Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила чергову партію гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію Донбасу.

Вантажівки перевозили для жителів Донецької області продуктові та гігієнічні набори, канцелярське приладдя, будівельні матеріали та одяг загальною вагою понад 147 тонн.

Додамо, проросійські бойовики 9 грудня обстріляли житлові будинки на Донбасі. Було зафіксовано як мінімум вісім зруйнованих житлових будинків на 150-метровому ділянці вулиці в селищі Чигари в Південному (колишнє Ленінське) на північному сході від Донецька.