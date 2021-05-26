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Бойовики п'ять разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі, поранений військовий

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Донбас, Середа 26 травня 2021 17:34
Бойовики п'ять разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі, поранений військовий Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У середу, 26 травня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу населеного пункту Кримське. Окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та з озброєння бойової машини піхоти.

Крім того, бойовики здійснили обстріл у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Причепилівки.

У районі населених пунктів Красногорівка і Павлопіль російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

При цьому поблизу Авдіївки бойовики відкривали вогонь зі снайперської зброї.

"Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь на ворожі обстріли.

"Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 травня, бойовики вісім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Крім того, 24 травня бойовики також вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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