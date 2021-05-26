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Окупанти вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений військовий

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Донбас, Середа 26 травня 2021 08:10
Окупанти вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений військовий Фото: на Донбасі за добу стріляли вісім разів (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

На Донбасі за минулу добу, 25 травня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню. Український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Біля Павлополя російські найманці вели вогонь у бік позицій ЗСУ зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з протитанкових гармат та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї. Унаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення.

Поблизу селища Новгородське окупанти здійснили обстріл з мінометів 82 калібру. Біля Водяного вони тричі застосували у бік наших позицій автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

26 травня окупанти на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, 24 травня бойовики також вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, днями в результаті обстрілів бойовиків один український військовий отримав поранення.

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