Бойовики не пустили спостерігачів ОБСЕ до селища на кордоні з Росією

Окупанти пояснили відмову "проведенням навчань у районі Ковського"

Боевики на блокпосте вблизи Ковского (на юге от Донецка) отказали патрулю СММ ОБСЕ в проезде. Об этом заявляет Украинская сторона СЦКК, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС на странице в Facebook.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 21 февраля 2019 года, в очередной раз зафиксировали запрет во время выполнения мандата СММ на Донецком направлении. Так, на блокпосте вблизи Ковского (на юге от Донецка) четверо вооруженных наемников вооруженных формирований, российских оккупационных войск отказали патрулю миссии в проезде. Оккупанты объяснили отказ "проведением учений в этом районе.

Ранее РБК-Украина писало, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала поиск мирного решения конфликта на Донбассе приоритетом работы ОБСЕ.

Отметим, боевики за сутки 21 февраля 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции О'объединенных сил на Донбассе. Вследствие обстрелов ранения получили 3 украинских военных.