Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ в Донецькій області

Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

19 лютого було зафіксовано заборону доступу та інші перешкоди у виконанні мандата місії

Бойовики на Донбасі продовжують систематично перешкоджати діяльності міжнародних спостерігачів, забороняючи їм потрапляти на контрольовані бойовиками об’єкти і території. Про це заявляє Українська сторона СЦК, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Відповідно до щоденного звіту СММ ОБСЄ від 19 лютого 2019 року, зафіксована заборона доступу та інші перешкоди у виконанні мандата місії.

"На блокпосту поблизу Верхньошироківського у непідконтрольному владі України районі Донецької області (на північний схід від Маріуполя) озброєний окупант двічі не пропустив патруль місії через блокпост. В одному з випадків - через законну відмову спостерігачів показати план свого патрулювання. Внаслідок цього міжнародні спостерігачі не змогли провести моніторинг відведення озброєнь та дотримання прав людини у цьому районі", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК вважає неприпустимою ситуацію, коли на тимчасово окупованій території спостерігачі СММ під час своєї діяльності відповідно до мандату, наражаються на активну і систематичну протидію з боку збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 20 лютого, внаслідок обстрілів з боку бойовиків у районі операції Об'єднаних сил один український військовий отримав смертельне поранення.

19 лютого бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого озброєння, було поранено трьох військовослужбовців.