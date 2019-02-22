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На Донбасі за добу поранені 3 українських військових

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 08:22
На Донбасі за добу поранені 3 українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За добу бойовики 7 разів обстріляли позиції ООС

Бойовики за добу, 21 лютого 7 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримали 3 українських військових, повідомляє РБК-Україна зпосиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

При цьому, як повідомляється, озброєння, заборонене мінськими домовленостями, було застосовано 4 рази.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти чотири рази обстріляли позиції наших захисників:

двічі - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї, у подальшому - з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів - в районі населеного пункту Водяне;

з мінометів калібру 82 мм - біля населеного пункту Піски;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу села Павлопіль.

Окрім того,  у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 3 рази обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту Кримське.

"Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 21 лютого трьох окупантів знищено та чотирьох поранено.

На Донбасі за добу поранені 3 українських військових

Нагадаємо, бойовики за день, 21 лютого, 5 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Додамо, президент Петро Порошенко в ході свого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Донбас перетворився на конвеєр для російської машини вбивств.

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