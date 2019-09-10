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Бойовики продовжують зривати ремонтні роботи на мосту в Станиці Луганській

Новини » Політика    10.09.2019 - 15:09
Бойовики продовжують зривати ремонтні роботи на мосту в Станиці Луганській
Фото: міст в Станиці Луганській (facebook.com/odalug)

Бойовики не демонтували фортифікації і не вивели особовий склад

Ремонтні роботи на мосту в Станиці Луганській не можуть розпочатися, так як бойовики не виконали демонтаж фортифікаційних споруд. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що збройні формування Російської Федерації не виконали взяті на себе зобов'язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1.

"Не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з зовнішніми нашивками синього кольору, так званого СЦКК, також не прибрані фортифікаційні споруди, як безпосередньо на мосту (синій кунг з логотипом СЦКК), так і за мостом (бетонні споруди - вогневі точки)", - повідомили в ООС.

При цьому українська сторона продемонструвала ОБСЄ готовність до запланованих робіт по відновленню мосту. Зокрема, були проведені роботи з обладнання майданчика для установки важкої будівельної техніки, а також розширена узбіччя дороги.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в ОБСЄ відзначили позитивний хід подій в Станиці Луганської. При цьому, за словами ОБСЄ на Донбасі необхідно збільшити кількість КПВВ.

Також повідомлялося, що Україна наполягає на деполітизації ремонту мосту у Станиці Луганській. Про це заявила українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську.

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