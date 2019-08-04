Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі, поранений військовий

За добу здійснили вісім обстрілів
На Донбасі протягом доби 3 серпня бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню, унаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил у Facebook.
Зазначається, що позиції українських підрозділів обстрілювали із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій:
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил - поблизу Верхньоторецького та Широкиного.
Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 2 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню, у результаті поранено одного військового.
РБК-Україна писало, що контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутово" відновив роботу після пожежі та вибухонебезпечної ситуації.