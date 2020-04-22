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Бойовики застосували заборонене озброєння на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     22.04.2020 - 17:39
Бойовики застосували заборонене озброєння на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

НЗФ Росії шість разів порушили режим "тиші"

У середу, 22 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано п'ять ворожих обстрілу, а саме поблизу населених пунктів Богданівка і Лебединський, неподалік Широкіне, Павлополя та Авдіївки.

Також бойовики здійснили обстріл недалеко від населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі скоїли сім обстрілу позицій Об'єднаних сил. Втрат серед українських військових немає. Однак українські захисники ліквідували двох бойовиків.

Крім того, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс різко висловилася про ситуації на Донбасі під час Великодня, коли в результаті обстрілу було вбито український військовий. Вона висловила жаль із-за загибелі солдата і закликала Росію змусити окупаційні війська не порушувати режим "тиші".

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