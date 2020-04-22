Боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

НВФ России шесть раз нарушили режим "тишины"

В среду, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять вражеских обстрелов, а именно вблизи населенных пунктов Богдановка и Лебединский, неподалеку Широкино, Павлополя и Авдеевки.

Также боевики совершили обстрел недалеко от населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики на Донбассе совершили семь обстрелов позиций Объединенных сил. Потерь среди украинских военных нет. Однако, украинские защитники ликвидировали двух боевиков.

Кроме того, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс резко высказалась о ситуации на Донбассе во время Пасхи, когда в результате обстрелов был убит украинский военный. Она выразила сожаление из-за гибели солдата и призвала Россию заставить оккупационные войска не нарушать режим "тишины".