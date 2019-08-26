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Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції ВСУ, поранений військовий

Новини » Суспільство    26.08.2019 - 13:42
Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції ВСУ, поранений військовий

Український військовий доставлений у медичний заклад

Бойовики на Донбасі з півночі понеділка, 26 серпня, шість разів порушили режим тиші в зоні проведення операції Об'єднаних сил, один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

З початку доби окупанти порушили режим тиші вже шість разів. В результаті обстрілу ворожих один український військовий отримав поранення. Він був евакуйований в медичний заклад.

Нагадаємо, у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі 25 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, загинув один військовий, троє поранені. Ворог обстрілював позиції підрозділів ОС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Додамо, нещодавно українська сторона Спільного центру з контролю і координації повідомила про призупинення демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил у Станиці Луганській. Вранці 25 серпня українські піротехніки приступили до обстеження ділянки місцевості для проведення демонтажних робіт в Станиці Луганській. Однак з боку збройних формувань Російської Федерації станом на 9 ранку не було проведено жодних інженерних робіт.

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Теми: Новини ООС
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