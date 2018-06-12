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Боевики применили БМП, артиллерию и минометы, 3 раненых, - ООС

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 08:14
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 2 оккупантов уничтожено и 3 получили ранения

За прошедшие сутки пророссийские боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение, в результате чего 3 украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) на странице Facebook.

"В районе проведения ООС интенсивность боевых действий остается стабильно контролируемой. На использование оккупантами артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали адекватным огнем и не позволили врагу улучшить тактическое положение", - сообщили в пресс-центре.

Также отмечается, что на Луганском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе н.п. Новотошковское. На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах н.п. Троицкое и Светлодарск.

"На Донецком направлении - возле Авдеевки и Песок. Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах н.п. Ломакино, Водяное и Широкино", - говорится в отчете.

Во время боевых действий прошедшие сутки 3 украинских военнослужащих получили ранения. За текущие сутки, по состоянию на 7:00 утра, потерь нет.

По данным разведки, 2 оккупантов уничтожено и 3 получили ранения.

 

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Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 11 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе в течение дня, 11 июня 2018 года, был ранен один украинский военнослужащий.

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Теги публикации: Донбасс, боевики, потери, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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