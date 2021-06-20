Стрілецька зброя та безпілотник: бойовики на Донбасі двічі порушили перемир'я
У неділю, 20 Червня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, окупанти обстрілювали українські позиції і запускали безпілотник.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані в районі населеного пункту Старогнатівка. Бойовики здійснили обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.
Крім того, в Луганській області військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування. Ворожий безпілотник вчасно був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби.
В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ жоден український військовий не постраждав.
"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 19 червня, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу отримав поранення цивільний.