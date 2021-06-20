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Стрілецька зброя та безпілотник: бойовики на Донбасі двічі порушили перемир'я

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Донбас, Неділя 20 червня 2021 17:40
Стрілецька зброя та безпілотник: бойовики на Донбасі двічі порушили перемир'я Фото: бойовики в черговий раз порушували перемир'я на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 20 Червня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, окупанти обстрілювали українські позиції і запускали безпілотник.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані в районі населеного пункту Старогнатівка. Бойовики здійснили обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.

Крім того, в Луганській області військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування. Ворожий безпілотник вчасно був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби.

В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ жоден український військовий не постраждав.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 червня, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу отримав поранення цивільний.

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