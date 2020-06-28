Бойовики з опівдня не порушували тишу на Донбасі

Проросійські бойовики з опівдня не відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців на Донбасі. Зранку було зафіксовано 2 ворожі обстріли.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Бойовики сьогодні обстрілювали українських військових поблизу Старогнатівки з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а в районі Миронівського відривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав.

На ділянках розведення сил в районі Золотого, Станиці Луганського та Богданівки зберігається тиша.

Нагадаємо, вчора в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий, ще троє - отримали поранення.

Вчора на Донбасі загинув сержант 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

Боєць "Айдару" загинув внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.