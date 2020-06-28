Боевики с полудня не нарушали тишину на Донбассе

Пророссийские боевики с полудня не открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе. Утром зафиксировали 2 вражеских обстрела.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики сегодня обстреливали украинских военных вблизи Старогнатовки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Мироновского отрывали огонь из минометов 82-го калибра. Подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

На участках разведения сил в районе Золотого, Станицы Луганской и Богдановки сохраняется тишина.

Напомним, вчера в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военный, еще трое - получили ранения.

Вчера на Донбассе погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Боец "Айдара" погиб в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.