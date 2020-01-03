Бойовики півгодини обстрілювали українські позиції біля Новолуганского

У п'ятницю, 3 січня, бойовики в районі проведення операції Об'єднаних сил близько півгодини обстрілювали українські позиції біля Новолуганского. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, противник здійснив одну ворожу провокацію близько 4:00 на підступах до Новолуганскому.

"Так, за напрямом н. п. Доломитное окупанти відкрили прицільний вогонь з гранатометів АГС, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. Обстріл тривав близько півгодини. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні..

За станом на зараз ситуація залишається стабільною і повністю контрольованою українським підрозділами. Бойових втрат в лавах Збройних сил України з початку поточної доби немає.

Нагадаємо, на Донбасі 2 січня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, 1 січня бойовики тричі відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.