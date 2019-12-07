Бойовики передали Україні тіло загиблого на Донбасі офіцера СБУ

Російські незаконні збройні формування передали Україні тіло загиблого полковника спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України Дмитра Каплунова. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко на сторінці у Facebook.

За словами нардепа, тіло Каплунова, який був вбитий під час виконнання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 1 грудня, було передано українській стороні.

"Героя України полковника Каплунова Дмитра передали нам! Спасибі всім хто доклав зусиль", - написав Костенко.

Як відомо, співробітники спецпідрозділу "Альфа" Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв загинули при виконанні бойового завдання у неділю, 1 грудня. Вони підірвалися на невідомих вибухових пристроях у так званій "сірій зоні" на Донбасі.

Пізніше загиблим Каплунову і Волочаєву було присвоєно звання Героя України. Президент Володимир Зеленський 3 грудня підписав указ про посмертне присвоєння звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову.

Як писало РБК-Україна, бойовики так званої "ДНР" відмовлялися повертати українській стороні тіло загиблого Каплунова. У СБУ зазначали, що Україна погоджується на всі умови незаконних формувань, але тіло Каплунова не повертали.