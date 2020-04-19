Бойовики на Великдень з мінометів обстріляли позиції ООС поблизу Пісків

На Великдень, 19 квітня, проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи при цьому заборонене озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, з російсько-окупаційні сили з мінометів 82-го калібру здійснили підступну провокацію на донецькому напрямку. Під мінометний обстріл бойовиків потрапили позиції українських військових в районі Пісків. Внаслідок обстрілу ніхто зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

"На зухвалу провокацію російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати противника на всій лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі в результаті ворожих обстрілів було поранено трьох українських військових. Окупаційні війська вчора били з мінометів по підрозділах ООС поблизу Луганського. Також велися обстріли біля Травневого, Кримського, Лебединського.

Як писало РБК-Україна, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення внаслідок обстрілу з БМП на луганському напрямку. Поранених евакуювали до медично-військового закладу та надали допомогу.